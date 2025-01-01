Navy CIS: L.A.
Folge 13: Vermisst
41 Min.Ab 12
Nach einem gemeinsamen Karaoke-Abend, bei dem Dom nicht dabei gewesen ist, erhalten bei Dienstbeginn alle Team-Mitglieder von seinem Handy einen Notruf. Sie finden sein Auto mit Einschusslöchern und blutverschmierten Sitzen. Dom selbst ist spurlos verschwunden. Als sein Handy für kurze Zeit aktiviert wird, kann Eric ein Haus ausfindig machen, wo das Team die Leiche eines Südamerikaners findet - einer von drei Brüdern, die als Auftragsverbrecher bereits aktenkundig sind ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
