Navy CIS: L.A.
Folge 14: Der Holländer
42 Min.Ab 12
Das Team untersucht rätselhafte Todesfälle von Menschen und Tieren, die in einem Lagerhaus gefunden wurden. Bald ist klar, dass dort ein gefährlicher Erreger produziert worden ist. Die Spur führt überraschend zu einer demenzkranken alten Dame, die in ihrer Blütezeit in der Biowaffen-Forschung der Army tätig war. Der "Holländer", ein internationaler Terrorist, hat sie so schlau manipuliert, dass sie ihm das Gift hergestellt hat - es soll bei einer Auktion versteigert werden.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
