41 Min.Ab 12

Das Haus eines Drogendealers wird überfallen und eine Menge Geld wird gestohlen - zwei Tote bleiben zurück. Sam erkennt beim Sichten der Videoaufnahmen, dass es sich um SEALs handeln muss; einen davon erkennt er sogar. Das Team findet heraus, dass einer der Toten ein Undercover Cop gewesen ist, und Sam, selber ein SEAL, macht es schwer zu schaffen, dass seine ehemaligen Kameraden auf kriminellen Abwegen sind.

