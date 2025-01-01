Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Tinte in den Adern

"CBS Serien"Staffel 1Folge 6
Tinte in den Adern

Tinte in den AdernJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 6: Tinte in den Adern

42 Min.Ab 12

Als ein junger Marine vom Dach eines Hotels, auf dessen Dachterrasse eine Party gefeiert wurde, fällt, stellt sich heraus, dass er bereits ohnmächtig über die Brüstung geworfen worden sein muss. Das NCIS-Team nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf Falschgeld. Als Kensi und Callen undercover auf den Kopf der Falschgeldbande treffen, scheinen sie in einer Sackgasse gelandet zu sein. Schließlich ist es Agent Giordanos Geschick zu verdanken, dass sie den Mörder doch noch finden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen