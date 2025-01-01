Navy CIS: L.A.
Folge 20: Die Reichen und die Schönen
42 Min.Ab 12
Lieutenant Brian Roth stürzt in einem Auto einen steilen Abhang hinunter. Der Wagen gehört Aubrey Darva, einem IT-Girl, das vermisst wird. Ihr Stiefvater, ein Immobilien-Milliardär iranischer Abstammung, wird von Kensi befragt. Die Ermittlungen ergeben, dass Roth einen Hinweis auf einen flüchtigen irakischen Offizier namens Jahiri hatte, der unter Saddam Hussein gearbeitet hat. Kensi, die im Haus der Darvas Nachforschungen anstellt, steht plötzlich besagtem Jahiri gegenüber ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
