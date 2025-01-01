Navy CIS: L.A.
Folge 19: Die letzte Runde
42 Min.Ab 12
Lance Corporal Daniel Zuna wird in einer Gasse neben einem Club verblutet aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass er viel Zeit in einem Sportstudio verbracht hat, in dem die verschiedensten Kampfkünste trainiert werden. Laut Autopsie ist er wegen einer Überdosis eines Medikamentes buchstäblich ausgeblutet. Sam schleust sich als erfahrener Ultimate Fight-Kämpfer in die Szene ein und stellt fest, dass es Zusammenhänge zu einer Gruppe von Marines gibt, die im Irak gedient hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
