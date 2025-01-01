Navy CIS: L.A.
Folge 1: Operation Dakota
41 Min.Ab 12
Bei einer Verfolgungsjagd durch die Polizei wird Navy-Commander McGuire durch Gangster erschossen. Wie sich herausstellt, hat er offensichtlich für ein mexikanisches Drogenkartell gearbeitet und Satellitenaufnahmen weitergegeben, die dem Kartell Einzelheiten über eine Militäraktion verraten haben. Durch die Entführung seiner Lieblingsnichte Emma wurde er unter Druck gesetzt. Callen und Sam stoßen bei der Verfolgung auf Luis, den leiblichen Vater von Emma ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren