"CBS Serien"Staffel 1Folge 4
Folge 4: Beste Beziehungen

42 Min.Ab 12

Ein ehemaliger Marine, nun Angestellter in einer privaten Sicherheitsfirma, soll im Irak einen Geschäftsmann ermordet haben. Als er am Flughafen von L.A. eintrifft, versuchen Mitarbeiter von Citdential Security, ihn auszuschalten - Flynn gelingt die Flucht, auf der er einen der Männer umbringt. Das NCIS-Team wird in die Ermittlungen eingeschaltet. In Callen wachsen immer mehr die Zweifel, dass Flynn des Mordes, dessen er beschuldigt wird, auch schuld ist.

