Navy CIS: L.A.
Folge 23: Killer an Bord
41 Min.Ab 12
Aus purem Zufall stößt eine Parkwächterin auf die skelettierte Leiche einer vermissten Nationalgardistin, die offiziell als Deserteurin galt. Jetzt stellt sich jedoch heraus: Sie wurde ermordet! Die erste Spur führt zu einer Gruppe, die mit dem IS in Verbindung zu stehen scheint. Könnte es sich womöglich um einen Anschlag handeln?
