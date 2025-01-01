Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

"CBS Serien"Staffel 10Folge 23
Folge 23: Killer an Bord

41 Min.Ab 12

Aus purem Zufall stößt eine Parkwächterin auf die skelettierte Leiche einer vermissten Nationalgardistin, die offiziell als Deserteurin galt. Jetzt stellt sich jedoch heraus: Sie wurde ermordet! Die erste Spur führt zu einer Gruppe, die mit dem IS in Verbindung zu stehen scheint. Könnte es sich womöglich um einen Anschlag handeln?

