Navy CIS: L.A.

Neuanfänge (2)

"CBS Serien"Staffel 14Folge 21
Neuanfänge (2)

Navy CIS: L.A.

Folge 21: Neuanfänge (2)

41 Min.Ab 12

Der NCIS ermittelt weiterhin im Fall der gestohlenen Militärwaffen. Können Sam und Callen die Akte ein für alle Mal schließen? Derweil sind Kensi und Deeks auf einer riskanten Mission im Einsatz. Kurz vor der Hochzeit von Callen und Anna erhalten die beiden eine überraschende Nachricht ...

