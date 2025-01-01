Navy CIS: L.A.
Folge 22: Die lieben Nachbarn
42 Min.Ab 12
Kensi und Deeks ermitteln undercover als Ehepaar in einer Vorort-Siedlung, in der sich ein russischer Schläfer befindet. Um ihn zu enttarnen, versuchen sie herauszufinden, um welchen von den Nachbarn es sich handelt: der ältere, grantige Mann, das schwule Pärchen, das eine Bäckerei betreibt, das attraktive junge Paar, oder die alleinstehende Mutter zweier lümmelhafter Jungen? Die lieben Nachbarn stellen das Undercover-Ehepaar Kenis und Deeks vor ungeahnte Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
