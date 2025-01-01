Navy CIS: L.A.
Folge 1: Die Unterwasserbombe
42 Min.Ab 12
Callen und Sam scheinen ihren Horrortrip im U-Boot überstanden zu haben - es legt ab. Fanatische Moslems haben aus dem Gefährt einen riesigen Unterwasser-Torpedo gemacht. Nach allerhand Überlegungen und Berechnungen haben die Gefangenen einen furchtbaren Verdacht: Der Flugzeugträger USS Van Buren im Hafen von San Diego soll in die Luft gejagt werden!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren