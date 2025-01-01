Navy CIS: L.A.
Folge 16: Das Lächeln des Kriegers
41 Min.Ab 16
Das Team soll die indische Atomwissenschaftlerin Ella an einem Treffpunkt abholen. Bei dem Auftrag, der eigentlich ein Routine-Job sein sollte, wird Sam jedoch von einer Kugel getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Natürlich setzt sein Team sofort alles daran, den Scharfschützen ausfindig zu machen, und erhält dabei brisante Informationen über Ella.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
