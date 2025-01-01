Navy CIS: L.A.
Folge 15: Gesprengte Ketten
40 Min.Ab 12
Sam und Callen haben auf der Suche nach dem vermissten NSA-Agenten einen anonymen Tipp erhalten. Als sie diesem nachgehen wollen, werden sie jedoch von einer IS-Zelle gekidnappt. Als ein vermeintlicher Mitgefangener sich dann auch noch als Mitglied der IS-Zelle entpuppt und nicht als NSA-Analyst, scheint die Situation ausweglos.
