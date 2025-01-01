Navy CIS: L.A.
Folge 8: Der graue Mann
42 Min.Ab 12
Ein Obdachloser wurde zunächst gefoltert und dann ermordet. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Mann um Harrison Goodsell, der als versierter Undercover-Agent für die CIA und die Marines arbeitete. Kensi und Deeks finden heraus, dass er in Verbindung zu einem mexikanischen Kartell stand. Was hatte der Mann mit den Kriminellen zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
