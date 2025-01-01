Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der graue Mann

"CBS Serien"Staffel 6Folge 8
Der graue Mann

Der graue MannJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 8: Der graue Mann

42 Min.Ab 12

Ein Obdachloser wurde zunächst gefoltert und dann ermordet. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Mann um Harrison Goodsell, der als versierter Undercover-Agent für die CIA und die Marines arbeitete. Kensi und Deeks finden heraus, dass er in Verbindung zu einem mexikanischen Kartell stand. Was hatte der Mann mit den Kriminellen zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen