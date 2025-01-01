Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Belagerungszustand

"CBS Serien"Staffel 6Folge 2
Belagerungszustand

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Belagerungszustand

42 Min.Ab 12

Der Cyber-Sicherheitsexperte Brian Bell wird tot in seinem Haus gefunden. Er trieb sich im Dark Net herum, einem digitalen Marktplatz für zwielichtige Geschäfte jeglicher Art. Dort legte er sich offenbar mit den falschen Leuten an. Während das Team diesen Hinweisen nachgeht und darüber hinaus noch die barsche Regierungsermittlerin Wallace hinhält, muss sich Hetty in Washington den unbequemen Fragen des Untersuchungsausschussvorsitzenden Thomas stellen.

"CBS Serien"
