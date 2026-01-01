Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Humbug

"CBS Serien"Staffel 6Folge 11
Humbug

HumbugJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 11: Humbug

42 Min.Ab 12

Drei als Weihnachtsmänner verkleidete Gangster überfallen eine IT-Sicherheitsfirma. Wie sich herausstellt, hantiert das Unternehmen mit hoch gefährlichen Computerviren, von denen einer bei dem Überfall auf einem USB-Stick erbeutet wurde. Nach der Verhaftung zweier Täter wird klar, dass Firmeninhaber Weber Dreck am Stecken hat, wovon Täter Nummer drei wusste. Der wertvolle Computervirus sollte ihn ruhig stellen. Doch er und der USB-Stick bleiben verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen