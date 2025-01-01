Navy CIS: L.A.
Folge 7: Kunstflug
41 Min.Ab 12
Der griechische Ex-Terrorist Elias Minas wird mittels einer Sprengstoff-Drohne getötet. Zunächst hat das Team einen ehemaligen Mitstreiter aus der Terrororganisation PK im Visier. Diese Spur entpuppt sich jedoch als falsch. Weitere Ermittlungen führen zu einer US-Freiheitskämpfer-Sekte, die gegen Großkonzerne mobil macht. Für sie baute Elias zuletzt zwei Drohnen. War das ein Fehler?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
