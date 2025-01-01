Zum Inhalt springenBarrierefrei
Projekt Spiral

"CBS Serien"Staffel 6Folge 12
Folge 12: Projekt Spiral

42 Min.Ab 16

Callen befindet sich grade in einem Undercover-Einsatz zur Ergreifung eines Waffenhändlers, als schwer bewaffnete Terroristen das Gebäude stürmen, in dem er als Angestellter Dienst tut. Die Situation ist äußerst brenzlig, da der Anführer der Gruppe eine Sprengstoffweste trägt und droht, alle mit in den Tod zu reißen. Callens Kollegen vom NCIS starten eine waghalsige Rettungsaktion, bei der sie Kopf und Kragen riskieren.

"CBS Serien"
