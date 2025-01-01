Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 18
42 Min.Ab 12

Gerade als Undercover-Agenten des FBI Sprengstoff erfolgreich an mutmaßliche Terroristen verkaufen konnten, explodiert unmittelbar danach eine Bombe. Mehrere Agenten kommen dabei ums Leben. Bei den Ermittlungen treffen sie auf den Onkel eines wegen Terrorismus einsitzenden Mannes. Im Verhör erzählt dieser, dass sein Neffe vorhat, das FBI mit seinen eigenen Waffen zu schlagen - nämlich mit dem vom FBI selbst ausgearbeiteten Anschlagplan.

