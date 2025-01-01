Navy CIS: L.A.
Folge 22: Unter falscher Flagge
40 Min.Ab 12
Das Navy CIS L.A.-Team steht vor einer Herausforderung. Der psychisch labile und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidende Scharfschütze Connor ist aus dem Veteranenkrankenhaus geflohen. Connor wurden Medikamente verabreicht, die ihn extrem beeinflussbar machen. Daher läuft er nun Gefahr, von einer terroristischen Gruppe benutzt zu werden - um einen Anschlag auf Muslime zu verüben.
