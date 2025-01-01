Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 24
Folge 24: Konstantin Chernoff

42 Min.Ab 12

Da Anna, Arkady Kolchecks Tochter, vom russischen Gangster Karposev entführt wurde, machen sich Kolcheck und Hetty auf den Weg nach Russland, um nach ihr zu suchen. Doch Anna konnte sich offensichtlich selbst helfen - Karposev ist tot. Nun beginnt die Suche nach dessen Hintermännern: Es handelt sich um Vertreter des IS-Ölgeschäfts.

