Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Sturm über der Stadt

"CBS Serien"Staffel 1Folge 23
Sturm über der Stadt

Sturm über der StadtJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 23: Sturm über der Stadt

42 Min.Ab 12

Kurz bevor er von einem Attentäter ermordet wurde, sprach Baitfish Pride gegenüber von einem Sturm, der über die Stadt hereinbrechen wird. Einen ersten Hinweis auf die drohende Katastrophe liefern vier illegale Einwanderinnen: Offenbar plant die westafrikanische Terrorgruppierung "Niger Delta Renegades" einen Anschlag in den USA. Der NCIS muss nun schnellstmöglich herausfinden, was die Kriminellen geplant haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen