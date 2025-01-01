Navy CIS
Folge 11: Ein Mann für unlösbare Fälle
42 Min.Ab 12
Vor zwei Jahren ist der wohlhabende Navy-Lieutenant Brian McAllister spurlos verschwunden. Seine Familie hat seinerzeit eine Belohnung von einer Million Dollar für den ausgesetzt, der McAllister findet. Jetzt scheint es, als habe der Privatdetektiv Monroe Cooper in einem abgelegenen See in Virginia den Wagen gefunden, mit dem McAllister - so Coopers Vermutung - damals einen tödlichen Unfall erlitten hat. Bei der Untersuchung stellt sich Ungeheuerliches heraus ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren