Navy CIS
Folge 13: Blutiges Puzzle
42 Min.Ab 16
Bei Ducky kommen drei Fässer mit Leichenteilen an. Es handelt sich um den Richter, den Staatsanwalt und den Obmann der Geschworenen eines Gerichtsverfahrens, bei dem Ducky als Sachverständiger auftrat. Vincent Hanlan wurde wegen Vergewaltigung und Mord verurteilt und scheint jetzt Rache an allen üben zu wollen, die für seine Verurteilung sorgten. Obwohl Ducky von Gibbs und seinem Team beschützt wird, gelingt seine Entführung - man will ihn ausbluten lassen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
16
Copyrights:© CBS International Television
