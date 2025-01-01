Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Der Held von Iwo Jima

"CBS Serien"Staffel 2Folge 7
Der Held von Iwo Jima

Der Held von Iwo JimaJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 7: Der Held von Iwo Jima

43 Min.Ab 16

Ernie Yost, ein ehemaliger Marine Corporal, ist Träger der Tapferkeitsmedaille, weil er im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Japaner seine vorgeschobene Stellung so gut wie allein verteidigt hat. Nach dem Tod seiner geliebten Frau ist er in ein großes schwarzes Loch gefallen. Völlig verwirrt erscheint er beim NCIS und behauptet, seinen besten Freund mit einer 45er-Magnum umgebracht zu haben - Gibbs glaubt jedoch nicht, dass er sich schuldig gemacht hat ...

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

