"CBS Serien"Staffel 2Folge 22
Folge 22: Todeskuss

43 Min.Ab 12

Ein mit Lippenstiftabdruck versiegelter Brief lässt Tony vorschnell glauben, es sei ein Gruß von einer seiner Angebeteten. Beim Öffnen steigt ihm ein weißes Pulver in die Nase, das sofort Biowaffenalarm auslöst. Zu Recht, wie sich herausstellt, denn Tony ist nun mit Pestbakterien infiziert. Kate, die sich in der Nähe befand, muss sich ebenfalls in Quarantäne begeben. Dem restlichen Team bleibt nicht mehr viel Zeit, denn Tonys Zustand verschlechtert sich zusehends ...

