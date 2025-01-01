Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wege zum Ruhm

"CBS Serien"Staffel 2Folge 16
Wege zum Ruhm

Wege zum RuhmJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 16: Wege zum Ruhm

42 Min.Ab 12

Manda King, eine Petty Offizierin der Navy, wird im Bett eines Barkeepers tot aufgefunden. Nachdem die Laboruntersuchungen den Mann entlasten, führen die Spuren das NCIS-Team zu einem Club, in dem Mandas Schwester Samantha als Sängerin auftritt. Sie wollte sich aus einem Knebelvertrag mit dem Clubbesitzer, dem gefürchteten Kriminellen Ian Hitch, befreien ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen