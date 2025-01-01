Navy CIS
Folge 17: Blau wie Kobalt
42 Min.Ab 12
Kurz nachdem ein transsexueller Petty Officer ein Paar menschlicher Augen in seiner Post findet, begeht er Selbstmord. Die Spuren führen Gibbs und seine Leute zu Lieutenant Commander Purcell, der als Dozent den verstorbenen Petty Officer für den Geheimdienst ausgebildet hat. Tony und Kate folgen Purcell nach Paraguay, wo sie auf Ungereimtheiten über seine Tätigkeiten stoßen. Alles deutet darauf, dass Purcell tief im dortigen Verbrechersumpf steckt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© CBS International Television
