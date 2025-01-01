Navy CIS
Folge 19: Stimmen
43 Min.Ab 16
Seitdem ihr Verlobter im Irak gefallen ist, befindet sich Petty Officer Jessica Smith in Behandlung. Als sie eines Nachts Stimmen hört und einen Soldaten in ihrem Haus sieht, glaubt ihr nur der hinzugezogene NCIS. Ihr Psychologe dagegen lässt sie ins Krankenhaus einweisen, wo sie kurz darauf erhängt aufgefunden wird. Gibbs und seine Leute finden heraus, dass es Mord war. Eine Spur führt zu ihrem Vorgesetzten, gegen den gerade eine Untersuchung wegen Bestechung läuft ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
