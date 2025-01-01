Navy CIS
Folge 6: Schatten der Angst
43 Min.Ab 16
Auf einem Supermarktparkplatz explodiert das Auto von Lieutenant Commander Miki Shields. Die Marinefliegerin hatte der Navy den Rücken gekehrt, nachdem sie in Afghanistan versehentlich zehn Zivilisten getötet hat. Bei seinen Ermittlungen muss sich das NCIS-Team gegen das FBI durchsetzen, um an dem Fall arbeiten zu können. Gerade als Gibbs und seine Leute denken, den Attentäter gefasst zu haben, geschieht ein erneuter Anschlag. Stecken etwa Terroristen dahinter?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren