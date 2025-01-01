Navy CIS
Folge 9: Leere Augen
43 Min.Ab 16
Laura Rowens, die Frau eines im Irak stationierten Soldaten, wird von einem Mann überfallen - sie schießt ihn nieder. Der Täter behauptet, sie hätten sich im Internet kennengelernt, monatelang E-Mails geschrieben und Laura habe ihn an diesem Abend eingeladen. Bald stellt sich heraus, dass Rowens' Computer manipuliert wurde. Schließlich finden Gibbs und seine Leute den Computer-Freak, der dafür verantwortlich ist - mit durchgeschnittener Kehle und herausgerissenen Augen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
