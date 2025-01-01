Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 3
43 Min.Ab 16

Alienalarm im NCIS: Auf einem Maisfeld inmitten mysteriöser Kornkreise wird ein verlassener Helikopter der Marines gefunden - von dem Piloten fehlt jede Spur. Als Gibbs und sein Team in der Nähe des Fundorts auf eine verkohlte Leiche in einer ausgebrannten Hütte stoßen, wird aus dem Alienabenteuer schnell ein handfester Mordfall. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um den Bruder des vermissten Piloten ...

