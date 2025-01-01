Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 9Folge 17
40 Min.Ab 12

Der Waffenhändler Agah Bayar ist wieder in Washington - angeblich, um Geschäfte mit Chief Petty Officer Wiley zu machen. Doch Wiley bekommt Skrupel und bittet den NCIS um einen Deal. Bevor es dazu kommt, stirbt er an extremem Herzrasen - sein WLAN-fähiger Herzschrittmacher wurde per Fernsteuerung manipuliert. Bayars Begleiterin Ava Baransky, ein englisches Model, soll mit ihrer Aussage helfen den Fall zu klären, überwältigt aber Dorneget und flieht ...

