Navy CIS
Folge 8: Der leere Sarg
41 Min.Ab 12
Ein Flugzeug, das gefallene Soldaten zurück in die USA bringen sollte, stürzt ab. Ducky stellt fest, dass einer der Särge leer war - nämlich der von First Lieutenant Gabriela Flores. Sie war Mitglied einer Spezialeinheit in Afghanistan, die versuchte, Mädchen Schulbildung zu vermitteln. Bei einem Anschlag soll sie umgekommen sein. Satellitenbilder zeigen aber, dass Gabriela mit zwei Kindern fliehen konnte. Gibbs erhält von oberster Stelle den Auftrag, sie vor Ort zu suchen.
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
