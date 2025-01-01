Navy CIS
Folge 13: Ein verzweifelter Mann
42 Min.Ab 12
Lieutenant Commander Maya Burris wird erschossen in einem Loft aufgefunden. Bei den Ermittlungen wird dem Team schnell klar, dass es sich bei dem Mörder um einen Profi handeln muss. Gibt es dabei eine Verbindung zu Mayas Einsatz in Islamabad? Hat sich die junge Frau dort Feinde gemacht, als sie versuchte, eine Terrorgruppe auszuschalten? Auch privat plagen die Ermittler Probleme. Ziva zweifelt an der Liebe Rays und fragt sich, ob sie seinen Heiratsantrag annehmen soll.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
