Navy CIS
Folge 10: Die Sünden meines Vaters
42 Min.Ab 12
Tonys Vater wird schlafend in seinem Mietwagen aufgefunden. Im Kofferraum liegt die Leiche von Lieutenant Massey. Tony senior gerät unter Mordverdacht, alle Indizien sprechen gegen ihn. Als schließlich die Mordwaffe, eine Weinflasche, gefunden wird, scheint der Fall gelöst - der alte Mann kann sich jedoch an nichts erinnern. Es stellt sich heraus, dass er gemeinsam mit Massey an einem Projekt gearbeitet hat und es zu einem heftigen Streit kam, der auf Video festgehalten wurde.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
