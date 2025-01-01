Navy CIS
Folge 23: Menschenopfer
40 Min.Ab 12
Harper Dearing hat bei dem Agenten Ned Dorneget eine Wanze angebracht, sodass Dearing an geheime Infos aus den Navy-Büros gelangt. Als Gibbs und sein Team das Abhörgerät entdecken, wollen sie den Schuldigen schnellstmöglich fassen, weshalb sie sogar eine Party für Jimmy inszenieren. Sie erhoffen sich so, Dearing auf die Schliche zu kommen, doch dieser Plan geht leider nicht auf ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
