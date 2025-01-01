Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Auftrag in Neapel

"CBS Serien"Staffel 9Folge 22
Auftrag in Neapel

Auftrag in NeapelJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 22: Auftrag in Neapel

40 Min.Ab 12

Der Terror gegen die US Navy geht weiter: Wieder wird auf Schiffen Feuer gelegt, wieder kommen Menschen dabei um. Die Liste der Schiffe, auf denen defekte Kabelleitungen verlegt wurden, gibt Aufschluss über weitere Anschlagsziele. Agent Burley, ein alter Kollege von Gibbs, ist im Moment in Neapel stationiert. Er gibt dem NCIS den Hinweis, dass der Träger "Benjamin Franklin" als nächstes sabotiert werden soll. Um weitere Opfer zu verhindern, fliegen Tony und Ziva nach Italien.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen