Navy CIS
Folge 11: Schüsse im Schnee
42 Min.Ab 12
In einem Hotel wird ein Navy-Offizier von Unbekannten erschossen. Gibbs und sein Team finden jedoch bald heraus, dass es den Falschen getroffen hat. Die eigentliche Zielperson ist Lieutenant Emma Reynolds von den Marines. Sie ist hochschwanger von ihrem mittlerweile verstorbenen Freund aus Afghanistan. Die Ermittler vermuten, dass die Killer entweder von der afghanischen Familie oder vom Verteidigungsministerium der USA angeheuert wurden ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
