Navy CIS
Folge 5: Im sicheren Hafen
42 Min.Ab 12
Ein Offizier der Küstenwache wird auf einem Schiff erschossen. Die Crew ist bereits von Bord gegangen. Als Gibbs und seine Leute zusammen mit Agent Borin das Schiff untersuchen, hören sie Geräusche unter Deck. Was sie dort erwartet, schockiert alle: Eine libanesische Familie ist in einem der Räume eingeschlossen. Sie behaupten, dass sie politische Flüchtlinge seien, die um Asyl bitten wollen. Doch schnell stellt sich heraus, dass sie etwas ganz anderes im Schilde führen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren