Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Geisterjagd

"CBS Serien"Staffel 9Folge 12
Geisterjagd

GeisterjagdJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 12: Geisterjagd

41 Min.Ab 12

Ein Navy-Offizier wird erschossen in einer Wohnsiedlung gefunden. Offenbar war eine blonde Frau bei ihm, die allerdings mittlerweile verschwunden ist. Gibbs und seine Leute finden heraus, dass E.J. Barrett wieder aufgetaucht ist: Sie war die Frau, die bei dem Offizier im Auto saß. E.J. schwört, dass jemand sie umbringen will. Der Ermordete war ein Freund, der ihr helfen wollte. Bei den Ermittlungen wird klar, dass der rätselhafte Täter tatsächlich noch immer hinter ihr her ist.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 23 Staffeln und Folgen