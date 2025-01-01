Navy CIS
Folge 3: Das Anax-Prinzip
42 Min.Ab 12
Der Navy-Lieutenant Paul Booth wird in einem Park erschossen. Gibbs und sein Team kommen einem streng geheimen Projekt auf die Spur, an dem er beteiligt war: Die Telles-Forschungsgruppe hat Hybriden aus Insekten und Maschinenteilen entwickelt, um sie im Krieg einzusetzen. Als er davon erfuhr, wollte Booth die Weiterführung des Projekts verhindern. Eine weitere Person wird bedroht: Penelope Langston. Sie ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Telles und die Großmutter von McGee!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren