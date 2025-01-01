Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Geld regiert die Welt
23 Min.Ab 12
Überfall auf einen Geldtransporter - 500.000 Euro und der Wagen sind verschwunden. Die einzig heiße Spur: eine mysteriöse schwarzhaarige Frau. Sie soll den Überfall allein durchgeführt haben. Doch die Kommissare trauen der Sache nicht - und decken ein verworrenes Intrigenspiel auf.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1