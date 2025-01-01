Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Tod eines Bräutigams
23 Min.Ab 12
Auf Rosen gebettet wird die Leiche des 30-jährigen Arne Rolfes in einer Hotelsuite aufgefunden, und dabei sollte heute sein Hochzeitstag sein. Warum wurde Arne ausgerechnet am glücklichsten Tag seines Lebens mit neun Messerstichen ermordet?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1