Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Der Racheengel
23 Min.Ab 12
Brutal erschlagen wird Patrick Witte hinter dem Tresen seiner Bar aufgefunden. Alles deutet auf einen Raubmord hin. Die Kommissare ermitteln und stellen fest, dass im Nachtgeschäft dunkle Geheimnisse verborgen sind.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1