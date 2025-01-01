Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Gift für die Schönheit
23 Min.Ab 12
Mord oder Selbstmord? Auf einen Schlag ist die Laufstegkarriere von Carina Degen beendet. Hielt die 25-Jährige dem harten Modelleben nicht mehr stand oder steckt vielleicht die Konkurrenz dahinter?
