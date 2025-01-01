Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: In die Fresse
23 Min.Ab 12
Knockout bei Nacht: Der 19-jährige Mike Brauer wird fast totgeprügelt und wie Müll entsorgt in einem Abfallcontainer gefunden. Die Kommissare holen zum Gegenschlag aus und stoßen auf blanke Fäuste und knallharte Geschäfte.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
