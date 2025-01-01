Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

In die Fresse

SAT.1Staffel 2Folge 17
In die Fresse

In die FresseJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 17: In die Fresse

23 Min.Ab 12

Knockout bei Nacht: Der 19-jährige Mike Brauer wird fast totgeprügelt und wie Müll entsorgt in einem Abfallcontainer gefunden. Die Kommissare holen zum Gegenschlag aus und stoßen auf blanke Fäuste und knallharte Geschäfte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen