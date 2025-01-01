Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Geschlossene Sauna
23 Min.Ab 12
Eine Frau ringt mit dem Tod - Cecilia Berrisch wurde über eine Stunde in ihrer Sauna eingesperrt. Wurden ihr die lockeren Sexspielchen in ihrem Haus zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1