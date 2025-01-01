Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Tödliche Freiheit
23 Min.Ab 12
Die junge Ausreißerin Katharina wird ermordet auf einem Verteilerbahnhof gefunden. Warum musste das 18-jährige Mädchen seine hart erkämpfte Freiheit mit dem Leben bezahlen? Die Kommissare ermitteln und tauchen ein in das harte Leben auf der Straße.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1